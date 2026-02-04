Перцы с боксерскую перчатку: 4 самых крупных и плодовитых сорта – урожай будете вывозить на КАМАЗе

Эксперты Телеграм-канала Procvetok рассказали про сорта перцев, которые отличаются невероятно крупными плодами. Посадите их в этом сезоне – и результат вас поразит. Красный Магнат Это среднеспелый сорт, который вывели селекционеры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Высота растения – в пределах 60-70 см, оно отлично справляется с урожайной нагрузкой. Кубовидные плоды поразят вас своими размерами: вес каждого достигает 160-180 г. Спелые плоды насыщенно-красные, с сочной и вкусно пахнущей мякотью. Эспартано Довольно неприхотливое растение, которому не нужен особый уход – урожай все равно будет всем на зависть. Куст вырастает в высоту до 90 см. Вес плодов может достигать 300 г. Спелые плоды ярко-желтые, отличаются сладкой и ароматной мякотью. Карлоне F1 Среднеспелый тепличный гибрид сладкого перца. Сорт нуждается в подкормках и влажном грунте. Высота куста может доходить до 1,4 м. Масса плодов достигает 300-600 г, длина – 28 см. Пето Чудо Среднеранний сорт сладкого перца отличается устойчивостью к болезням. Вес плодов может достигать 500 г, длина – 23 см. Но чтобы добиться такого результата, растения нужно подкармливать. Ранее портал «Городовой» перечислил самые урожайные и плодоносные сорта томатов.