Городовой / Полезное / Перцы с боксерскую перчатку: 4 самых крупных и плодовитых сорта – урожай будете вывозить на КАМАЗе
Перцы с боксерскую перчатку: 4 самых крупных и плодовитых сорта – урожай будете вывозить на КАМАЗе

Опубликовано: 4 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Legion-Media

Эксперты Телеграм-канала Procvetok рассказали про сорта перцев, которые отличаются невероятно крупными плодами. Посадите их в этом сезоне – и результат вас поразит.

Красный Магнат

Это среднеспелый сорт, который вывели селекционеры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Высота растения – в пределах 60-70 см, оно отлично справляется с урожайной нагрузкой. Кубовидные плоды поразят вас своими размерами: вес каждого достигает 160-180 г. Спелые плоды насыщенно-красные, с сочной и вкусно пахнущей мякотью.

Эспартано

Довольно неприхотливое растение, которому не нужен особый уход – урожай все равно будет всем на зависть. Куст вырастает в высоту до 90 см. Вес плодов может достигать 300 г. Спелые плоды ярко-желтые, отличаются сладкой и ароматной мякотью.

Карлоне F1

Среднеспелый тепличный гибрид сладкого перца. Сорт нуждается в подкормках и влажном грунте. Высота куста может доходить до 1,4 м. Масса плодов достигает 300-600 г, длина – 28 см.

Пето Чудо

Среднеранний сорт сладкого перца отличается устойчивостью к болезням. Вес плодов может достигать 500 г, длина – 23 см. Но чтобы добиться такого результата, растения нужно подкармливать.

Ранее портал «Городовой» перечислил самые урожайные и плодоносные сорта томатов.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
