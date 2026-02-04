Петербург утопает в нелегальных стоматологиях: 80% в серой зоне

Санкт-Петербург возглавил антирейтинг российских регионов по числу нелегальных стоматологических клиник — около 80% таких заведений работают в серой зоне.

По данным Общества потребительской инициативы (ОПИ), примерно половина всех стоматологий в стране функционирует без лицензий или регистрации в госсистемах учета лекарств и медуслуг, сообщают «Известия».

В культурной столице доля нелегальных клиник достигает 80%, опережая Москву с показателем 78,5%. Замыкают пятерку Свердловская и Челябинская области (72% и 67,2%), Татарстан (65,4%), а также Омская и Воронежская области (62,2% и 61,4%).

Рынок стоматологических услуг в 2025 году превысил 800 млрд рублей, но значительная его часть остается в тени. Эксперты подчеркивают, что это создает риски для здоровья и жизни пациентов.