12 лет, как переехал в Питер: к чему так и не могу привыкнуть - 8 особенностей Северной столицы

Санкт-Петербург, безусловно, очаровывает с первого взгляда. Жизнь в Северной столице таит в себе ряд особенностей, к которым сложно адаптироваться приезжим. Блогер Марк Еремин рассказал о своем опыте переезда и о том, к чему за 12 лет жизни в Питере так и не смог привыкнуть.

1. Мало солнца

Зимой день в Петербурге короткий и сумрачный. У приезжих возникает ощущение, что утро и день практически отсутствуют. Организм постепенно адаптируется, но на первых порах недостаток солнечного света ощущается остро и влияет на самочувствие.

2. Постоянно высокая влажность

Петербургский климат сырой. Высокая влажность воздействует на всё: от предметов быта до здоровья. На стенах иногда появляется конденсат, а одежда и обувь требуют дополнительного ухода. Горожане часто используют осушители воздуха и привыкают к этому фону.

3. Короткое и непредсказуемое лето

Лето в Петербурге может длиться буквально несколько дней и часто бывает прохладным. Жаркая погода - редкое и ценное событие, которое жители стремятся использовать на максимум. Большую часть года прохладно и сыро.

4. Дождь

Петербург как картинка на фоне дождя. Он идет так часто, что жители со временем перестают полагаться только на зонты, и выбирают непромокаемую обувь и верхнюю одежду.

5. Пробки

Чтобы добираться на машине по центру и между районами, приходится тратить много времени. Многие горожане полностью перешли на общественный транспорт, в первую очередь метро, хотя и в нём в часы пик бывает очень многолюдно.

6. Социальные и культурные контрасты

Город совмещает в себе европейский лоск и российскую провинцию. В одном квартале можно встретить современные кофейни и галереи, а в соседнем — дворы с совершенно другой атмосферой. Этот контраст создаёт уникальную городскую среду.

7. Неторопливый темп жизни

В Петербурге часто отмечают особое, размеренное отношение ко времени. Местный ритм жизни может сначала показаться медлительным тем, кто привык "жить быстро". Со временем это либо начинает раздражать, либо расслабляет и воспринимается как особая философия.

8. Сильная эмоциональная привязанность

Многие отмечают, что Петербург обладает особым магнетизмом. Те, кто уезжает в другие города и страны, испытывают ностальгию и возвращаются. Город с его особой атмосферой, архитектурой и настроением привязывает к себе накрепко, и эту связь сложно разорвать.

Ранее Городовой рассказывал о старинном городе России, которому пять тысяч лет.