1 таблетка в воду - и под корень: как заставить спатифиллум зацвести за 1 полив

Спатифиллум - гость из тропиков, однако он прекрасно чувствует себя и в домашних условиях. Чтобы экзот зацвел, необходимо соблюдать некоторые правила ухода и знать несколько секретов.

Эксперт канала "Ваш цветок" советует для поддержания здоровья и декоративности спатифиллума использовать известный аптечный препарат. Речь идет о гидроперите. Вещество представляет собой смесь перекиси водорода и мочевины. Такая подкормка стимулирует пробуждение бутонов, способствует росту, укрепляет растение и повышает его устойчивость к болезням, а также улучшает структуру почвы.

Как использовать гидроперит для подкормки

Для приготовления раствора нужно измельчить одну таблетку препарата и растворить ее в литре теплой воды. Полученным составом можно опрыскивать листья или поливать растение под корень, используя по 2–3 столовые ложки на каждый цветок. Важно применять раствор сразу после приготовления.

Как правильно подкармливать спатифиллум

Нельзя вносить удобрение в сухую землю. Это может повредить корни. Перед подкормкой обязательно следует хорошо увлажнить почву. Также не стоит удобрять, если растение находится под прямыми солнечными лучами. Особенно это касается опрыскивания листьев, так как капли раствора могут вызвать ожоги.

Если удобрение вносится "по листу", то пластины нужно обрабатывать с обеих сторон. Опрыскивание рекомендуется проводить утром или вечером, независимо от расположения цветка в комнате.

Важно

Следует помнить, что переизбыток питательных веществ вреднее их недостатка. Появление бурых или светлых пятен на листьях сигнализирует о перенасыщении удобрениями. В таком случае подкормки лучше временно прекратить.

