Отвечайте так – и ни один наглый попутчик не займет вашу нижнюю полку: готовый алгоритм – нужно только заучить

Уступить нижнюю полку – ваше право, а не обязанность. Если во время поездки на поезде вы услышали такую просьбу, но уступать человеку нет желания – воспользуйтесь парой лайфхаков, о которых рассказал автор Дзен-канала «Под стук».

Придумайте вескую причину для отказа

Твердо, уверенно и спокойно скажите человеку, что у вас, например, больная нога или спина, и что вы не сможете постоянно залезать на верхнюю полку и слезать с нее.

Не хотите выдумывать причины – скажите, что меняться местами идет вразрез с правилами. Если с вами что-то случится, страховка не будет действовать, потому что вы ехали не на своем месте.

Не хотите оправдываться и объясняться – говорите просто: «Нет». «Почему?» – «Не хочу», и на этом диалог можно завершать.

Если попутчик настаивает

Вступать с агрессивными персонажами в открытую конфронтацию не стоит. Чувствуете, что ситуация накаляется – обратитесь за помощью к проводнику или сразу к начальнику поезда. Если человек совсем неадекватен, возможно, его высадят на следующей станции.

А если вы не против?

Если вы готовы поступиться комфортом, чтобы уступить свое место пожилой или беременной женщине, попросите человека о доплате. Нижние места стоят дороже, чем верхние: разница может достигать 1-2 тыс. р.

В любом случае вы будете в выигрыше: если человек не захочет доплатить – вы останетесь на нижней полке, а если доплатит – вам будет не так обидно лишиться комфортной полки.