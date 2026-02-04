Городовой / Город / Защита петербургских жемчужин: ЗакС обязал изыскания перед реставрацией в Петербурге
Защита петербургских жемчужин: ЗакС обязал изыскания перед реставрацией в Петербурге

Опубликовано: 4 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, усиливающий защиту исторических зданий. Инициатива вводит обязательные инженерные изыскания при их адаптации под современные нужды.

Парламентарии поддержали в первом чтении предложение о внесении поправок в федеральное законодательство для повышения охраны объектов культурного наследия.

Законопроект обязывает проводить инженерные изыскания как часть подготовки к работам по приспособлению памятников истории и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Такая мера позволит лучше подготовиться к реставрации и модернизации, снижая вероятность повреждений этих объектов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
