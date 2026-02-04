Городовой / Город / Петербург получит 100 электробусов нового поколения: 300 км без подзарядки и умная "зеленая волна"
Петербург получит 100 электробусов нового поколения: 300 км без подзарядки и умная "зеленая волна"

Опубликовано: 4 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Петербург получит 100 электробусов нового поколения: 300 км без подзарядки и умная "зеленая волна"
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2026 году в Санкт-Петербурге на линии наземного транспорта запустят 100 электробусов третьего поколения, об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Эти машины способны проехать до 300 км на одном заряде.

Они оборудованы многофункциональной платформой с ГЛОНАСС-навигацией, безналичной оплатой, медиаэкранами, системами учета пассажиров и видеонаблюдения, а также точным позиционированием для "зеленой волны" светофоров и улучшения маршрутов.

Электробусы создали совместно с белорусскими партнерами, которые отвечали за кузов, электронику и программное обеспечение, а российские специалисты — за телематику и силовые агрегаты.

Обсуждение поставок электробусов в Петербург прошло 4 февраля на торжествах по случаю 70-летия Колпинского автобусного парка — филиала СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

В мероприятии участвовали вице-губернатор Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Денис Минкин и замгендиректора ОАО "МАЗ" Сергей Шуляк.

Автор:
Юлия Аликова
Город
