Школа в Петербурге на карантине: 25 детей отравились после обеда

Опубликовано: 4 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru

В школе №39 Невского района Санкт-Петербурга учащиеся 5–11 классов переходят на дистанционное обучение 5 и 6 февраля, об этом сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора. Следственный комитет также занялся расследованием ситуации.

Для учеников 1–4 классов уроки проводятся по индивидуальным программам в онлайн-формате. Все дополнительные платные занятия в школе приостановлены на эти даты.

Решение принято по указанию Роспотребнадзора из-за шести подтверждённых случаев инфекционного заболевания: пять среди школьников и один среди учителей. Все пациенты помещены в больницу.

По данным пресс-службы СК по Санкт-Петербургу, более 25 детей после обеда в школьной столовой в Невском районе пожаловались на недомогание, часть из них госпитализирована с признаками пищевого отравления, сообщает "Деловой Петербург".

Автор:
Юлия Аликова
