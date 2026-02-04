Школа в Петербурге на карантине: 25 детей отравились после обеда

В школе №39 Невского района Санкт-Петербурга учащиеся 5–11 классов переходят на дистанционное обучение 5 и 6 февраля, об этом сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора. Следственный комитет также занялся расследованием ситуации.
Детали для старших классов
Для учеников 1–4 классов уроки проводятся по индивидуальным программам в онлайн-формате. Все дополнительные платные занятия в школе приостановлены на эти даты.
Решение принято по указанию Роспотребнадзора из-за шести подтверждённых случаев инфекционного заболевания: пять среди школьников и один среди учителей. Все пациенты помещены в больницу.
По данным пресс-службы СК по Санкт-Петербургу, более 25 детей после обеда в школьной столовой в Невском районе пожаловались на недомогание, часть из них госпитализирована с признаками пищевого отравления, сообщает "Деловой Петербург".