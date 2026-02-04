Не гибрид, а огуречный завод: штампует зеленцы как заведенный даже на Севере – урожай собираем мешками, до 10 кг с 1 куста

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова в беседе с "Городовым" назвала гибрид огурцов, который даже в холода вяжет плоды как заведенный. Зеленцы вырастают сочными, хрустящими, вкусными и не перерастают. Хороши и для летних салатов, и для консервации.
Описание гибрида
По словам эксперта, речь идет о гибриде голландской селекции "Кибрия F1". Он был допущен к выращиванию в 2011 году. Прекрасно чувствует себя и в теплице, и в открытом грунте. Не нуждается в опылении пчелами.
Урожайность
Первые зеленцы радуют уже через 35-45 дней после появления всходов. Огурцы вырастают сочными, хрустящими и очень вкусными, без горечи, весом до 90 граммов и до 10 сантиметров в длину. Гибрид не боится ни холодов, ни бедных почв, но плохо переносит засуху. Поэтому в жару важно обеспечить огурцам регулярный полив. Урожайность достигает 10 килограммов с 1 куста.
Личный опыт дачников
Дачники оставляют о гибриде "Кибрия F1" исключительно положительные отзывы:
"Гибрид "Кибрия F1" плодоносил у меня до самого октября. Огурцы росли ровными, одинакового размера и очень вкусными. Не перерастали и не горчили. Очень хороши для заготовок".
"Плодоносит до самых морозов, особенно, если баловать подкормками, включая мочевину или аммиачную селитру. В результате просыпаются новые почки, и начинается вторая волна плодоношения".
"Обильный и очень ранний урожай, крепкие кусты с хорошим иммунитетом, неприхотливые в уходе, самоопыляются, плоды долго хранятся, подходят для употребления в свежем виде и для засолки".
"Очень урожайный гибрид: до 12 пучков в завязи. Такого я еще не видела. Огурцы ароматные и вкусные".
"Огурчики очень понравились: плотные, мелкопупырчатые, не колючие, на вкус отличные".
