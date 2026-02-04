Из 100500 сортов сажаю 1 – и горя не знаю: плоды шпарит как ненормальный, томаты по 300 гр. и слаще меда

Выбор семян томатов представляет собой ответственную задачу, учитывая многообразие доступных сортов. В условиях ограниченного вегетационного периода и непредсказуемого климата, характерных для короткого лета, оптимальным решением для обеспечения высокого урожая качественных томатов являются проверенные крупноплодные сорта, пригодные для культивирования как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.

Агроном Ксения Давыдова представила информацию об одном из таких популярных сортов, приобретение семян которого целесообразно осуществить уже в декабре.

Эксперт рекомендует для посадки среднеспелый сорт "Медвежья кровь". Данный сорт относится к крупноплодным биф-томатам. Масса плодов может достигать 500 граммов при условии нормирования растений. Без нормирования средний вес плодов составляет от 200 до 300 граммов.

Период от появления всходов до начала созревания плодов составляет 111–115 дней. Высота кустов может достигать одного метра. Растения характеризуются компактностью, умеренным листовым аппаратом и средней побегообразовательной способностью. На одной кисти формируется от 4 до 6 плодов.

Для достижения максимальной урожайности рекомендуется формировать растение и обеспечивать его подвязку к опоре.

Оптимальная схема формирования предполагает выращивание в два стебля с регулярным удалением пасынков.

Томаты характеризуются тонкой кожицей и ароматной сладкой мякотью, что делает их идеальными для приготовления салатов, соков, соусов и кетчупов. Отличительной особенностью является незначительное количество семян в плодах. Допускается сбор томатов в недозрелом состоянии, при этом их вкусовые качества сохраняются после дозревания.

