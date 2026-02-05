Городовой / Город / Петербург идёт вперёд: промышленный рост против спада в Ленобласти
Петербург идёт вперёд: промышленный рост против спада в Ленобласти

Опубликовано: 5 февраля 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В 2025 году промышленное производство в Санкт-Петербурге продемонстрировало рост, в то время как в Ленинградской области наблюдалось снижение. Эти выводы основаны на предварительных данных Петростата.

Ключевые показатели

По информации ведомства, индекс промышленного производства (ИПП) за весь 2025 год (январь–декабрь) в городе достиг 105,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в области — 96,9%.

В октябре 2024 года было замедление темпов роста в Петербурге и переход в отрицательную динамику в Ленобласти: за январь–сентябрь 2025-го ИПП составил 105,1% в городе, 96,9% в области и 100,7% по России в целом.

Факторы роста

Среди главных стимулов развития городские власти выделили судостроительную отрасль, хотя ключевые достижения в ней прогнозируют через 5 лет.

По словам председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, сейчас судостроение обеспечивает чуть более 20% объема промышленного производства города, но к 2030 году эта доля способна увеличиться до 30%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
