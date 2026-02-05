Три ложки «закваски» - перегниют даже кости и ветки: как сделать идеальный компост за 3 месяца

Почти на каждой даче есть свой «зеленый клад» — компостная куча или яма, куда отправляются сорняки, очистки и скошенная трава. Это бесплатное удобрение, которое восстанавливает силы почвы. Но есть одна проблема: натуральный процесс превращения отходов в черный, рассыпчатый перегной может занимать два-три года.
Агроном, выпускница Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала, что делать, чтобы ускорить процесс. Оказывается, есть простой секрет, он кроется в особой «закваске». Состоит она всего из двух доступных компонентов.
Что понадобится
«Вместо того чтобы пассивно ждать, можно запустить мощный процесс разложения своими руками. Для этого понадобится мочевина и крахмал», - поделилась опытный агроном.
В компостной куче мочевина работает как мощный катализатор: резко повышает температуру внутри массы, создавая идеальные условия для работы полезных микроорганизмов. Попутно это вещество обеззараживает компост, подавляя патогенные бактерии. Крахмал служит идеальной «пищей» для почвенных бактерий и грибков, которые и занимаются переработкой органики.
Как правильно приготовить и использовать ускоритель
Рецепт очень простой:
- Смешайте сухие мочевину и крахмал в пропорции 1:1;
- Каждые две недели равномерно посыпайте этим порошком компостную кучу. На один раз достаточно 3-4 столовых ложки смеси;
- После этого обильно пролейте компост водой. Влага активизирует компоненты и поможет им равномерно распределиться.
