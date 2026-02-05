Городовой / Полезное / Кидаю носок на подоконник - и конденсата как не бывало: стекло и откосы сухие, как пески Сахары
Кидаю носок на подоконник - и конденсата как не бывало: стекло и откосы сухие, как пески Сахары

Опубликовано: 5 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media

Если каждое утро на стекле видны капли, а на подоконнике собираются лужицы, значит, в доме нарушен микроклимат. Запотевание на окнах возникает, когда воздух слишком влажный, а стекло слишком холодное. Как избавиться от конденсата, чтобы окна перестали плакать, рассказал life.ru.

Вместо того чтобы постоянно вытирать капли, можно использовать простые и проверенные домашние методы. Они помогут надолго забыть о проблеме.

  1. Правильное проветривание. Это основа основ. Достаточно 2-3 раза в день открывать все окна нараспашку на 3-5 минут. Такой «залповый» метод и эффективно сменит влажный воздух на сухой, и не даст комнате остыть.

  2. Возьмите чистый носок или тканевый мешочек, насыпьте внутрь силикагель (из коробок с обувью) или обычный наполнитель для кошачьего туалета и положите на подоконник. Этот абсорбент будет впитывать лишнюю влагу.

  3. Протрите чистое и сухое стекло раствором из 20 частей спирта и 1 части глицерина. Состав создает невидимый водоотталкивающий слой, на котором капли воды просто не задерживаются.

  4. Расставьте на подоконнике влаголюбивые растения. Хлорофитум, спатифиллум, герань и сансевиерия активно поглощают влагу из воздуха. Чем больше цветов, тем заметнее будет эффект.

Если простые методы не дали результата, может потребоваться помощь оконщика. Специалист проверит состояние фурнитуры окна, уплотнителей и качество установки. Холод может проникать через неутепленные откосы или негерметичные монтажные швы.

Ранее Городовой рассказал, как почистить до блеска столовые приборы.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
