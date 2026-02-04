Городовой / Полезное / 3 ложки в кипяток - вилки и ложки сияют, как звезды в небе, посудомойка так не отдраит
3 ложки в кипяток - вилки и ложки сияют, как звезды в небе, посудомойка так не отдраит

Опубликовано: 4 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media

Столовые приборы со временем тускнеют, приобретают некрасивый темный налет. Вилки и ложки, которые регулярно моют в посудомоечной машине, остаются блестящими. Но даже если посудомойки в доме нет, вернуть приборам сияние, как на праздник, можно. Проверенными и бережными способами чистки делится «Лайфхакер».

Как почистить столовые приборы фольгой и солью

Вам понадобится:

  • Лист фольги пищевой
  • кастрюля
  • 3 столовые ложки соли
  • 4-5 литров кипятка

Постелите фольгу на дно кастрюли. Выложите на нее столовые приборы, которые нужно очистить до зеркального блеска.
Приготовьте раствор и осторожно залейте его в кастрюлю, чтобы жидкость полностью покрывала вилки и ложки. Накройте кастрюлю и оставьте отмокать 2-3 часа. Затем достаньте приборы, тщательно промойте под теплой проточной водой и насухо вытрите мягким полотенцем.

Как почистить столовые приборы лимонным соком

Если нет времени на долгую процедуру, можно воспользоваться экспресс-методом с лимонным соком.

Вам понадобится:

  • Сок половины лимона
  • Мягкая салфетка или губка.

Сначала хорошо помойте приборы с обычным средством для мытья посуды. Затем смочите салфетку в лимонном соке и тщательно протрите ей вилки и ложки. Лимонная кислота мягко устраняет налет. После обработки еще раз мыть вилки и ложки не надо — просто хорошо протрите их насухо салфеткой.

А чтобы надолго сохранить блеск, можно воспользоваться хитростью: добавить в обычное средство для мытья посуды пару ложек пищевой соды. И тогда посуда и столовые приборы будут выглядеть как новые.

Ранее Городовой рассказывал, как почистить лейку для душа, не снимая.

Алина Владимирова
