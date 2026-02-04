3 ложки в кипяток - вилки и ложки сияют, как звезды в небе, посудомойка так не отдраит

Столовые приборы со временем тускнеют, приобретают некрасивый темный налет. Вилки и ложки, которые регулярно моют в посудомоечной машине, остаются блестящими. Но даже если посудомойки в доме нет, вернуть приборам сияние, как на праздник, можно. Проверенными и бережными способами чистки делится «Лайфхакер».

Как почистить столовые приборы фольгой и солью

Вам понадобится:

Лист фольги пищевой

кастрюля

3 столовые ложки соли

4-5 литров кипятка

Постелите фольгу на дно кастрюли. Выложите на нее столовые приборы, которые нужно очистить до зеркального блеска.

Приготовьте раствор и осторожно залейте его в кастрюлю, чтобы жидкость полностью покрывала вилки и ложки. Накройте кастрюлю и оставьте отмокать 2-3 часа. Затем достаньте приборы, тщательно промойте под теплой проточной водой и насухо вытрите мягким полотенцем.

Как почистить столовые приборы лимонным соком

Если нет времени на долгую процедуру, можно воспользоваться экспресс-методом с лимонным соком.

Вам понадобится:

Сок половины лимона

Мягкая салфетка или губка.

Сначала хорошо помойте приборы с обычным средством для мытья посуды. Затем смочите салфетку в лимонном соке и тщательно протрите ей вилки и ложки. Лимонная кислота мягко устраняет налет. После обработки еще раз мыть вилки и ложки не надо — просто хорошо протрите их насухо салфеткой.

А чтобы надолго сохранить блеск, можно воспользоваться хитростью: добавить в обычное средство для мытья посуды пару ложек пищевой соды. И тогда посуда и столовые приборы будут выглядеть как новые.

