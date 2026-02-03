До 15 кг с куста даже в поганое лето: этот сорт шпарит плоды как заведенный – не томат, а сладкий сон

Многие садоводы стремятся получить ранний урожай томатов, чтобы оперативно насладиться свежими плодами. В связи с этим рекомендуется обратить внимание на ранние и среднеранние сорта. Один из таких сортов был представлен агрономом, автором Дзен-канала «С грядки — к столу».
Эксперт рекомендует к посадке сорт "Мамонтёнок". Данный сорт был выведен в Сибири и быстро завоевал популярность среди дачников благодаря своей скороспелости и неприхотливости.
Это детерминантный сорт, характеризующийся мощными кустами. При выращивании в открытом грунте их высота может достигать 1,2 м. Кусты требуют подвязки и формирования. Сорт также может быть успешно выращен в домашних условиях как горшечная культура, что делает его доступным для тех, кто не имеет садового участка. Общая урожайность одного куста может достигать до 15 килограммов.
Сорт даёт ярко-красные мясистые плоды весом до 170 г, которые подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Томаты обладают превосходным вкусом: они сладкие с лёгкой кислинкой, что является редкой характеристикой для ранних сортов.
Созревание плодов происходит в течение 100-105 дней с момента посева. Характерной особенностью является их устойчивость к растрескиванию и длительный срок хранения.
Сорт «Мамонтёнок» демонстрирует высокую урожайность даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. Его неприхотливость позволяет успешно выращивать данный сорт даже начинающим садоводам.
Данный сорт обладает устойчивостью к наиболее распространенным заболеваниям томатов. Плоды успевают созреть до наступления холодных августовских ночей. «Мамонтёнок» отличается хорошей переносимостью низких температур, засухи, избыточной влажности и резких изменений погодных условий.