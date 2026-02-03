Городовой / Полезное / До 15 кг с куста даже в поганое лето: этот сорт шпарит плоды как заведенный – не томат, а сладкий сон
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
45-летняя петербурженка в 11-й раз стала мамой Город
4 продукта через блендер – и вкусная намазка на хлеб готова: быстро, просто и сытно – лучше любой колбасы Полезное
Алкоголь или халатность? Митянина разберет трагедию петербургской семьи Город
Пугачева и Орбакайте окончательно вышли из «Театра песни»: завершение реорганизации в Петербурге Город
Не томат, а хит сезона: вяжет плоды как заведенный даже в холодное лето – урожай собираем ваннами, каждый помидор по 600 г Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

До 15 кг с куста даже в поганое лето: этот сорт шпарит плоды как заведенный – не томат, а сладкий сон

Опубликовано: 3 февраля 2026 23:16
 Проверено редакцией
До 15 кг с куста даже в поганое лето: этот сорт шпарит плоды как заведенный – не томат, а сладкий сон
До 15 кг с куста даже в поганое лето: этот сорт шпарит плоды как заведенный – не томат, а сладкий сон
Городовой ру

Многие садоводы стремятся получить ранний урожай томатов, чтобы оперативно насладиться свежими плодами. В связи с этим рекомендуется обратить внимание на ранние и среднеранние сорта. Один из таких сортов был представлен агрономом, автором Дзен-канала «С грядки — к столу».

Эксперт рекомендует к посадке сорт "Мамонтёнок". Данный сорт был выведен в Сибири и быстро завоевал популярность среди дачников благодаря своей скороспелости и неприхотливости.

Это детерминантный сорт, характеризующийся мощными кустами. При выращивании в открытом грунте их высота может достигать 1,2 м. Кусты требуют подвязки и формирования. Сорт также может быть успешно выращен в домашних условиях как горшечная культура, что делает его доступным для тех, кто не имеет садового участка. Общая урожайность одного куста может достигать до 15 килограммов.

Сорт даёт ярко-красные мясистые плоды весом до 170 г, которые подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Томаты обладают превосходным вкусом: они сладкие с лёгкой кислинкой, что является редкой характеристикой для ранних сортов.

Созревание плодов происходит в течение 100-105 дней с момента посева. Характерной особенностью является их устойчивость к растрескиванию и длительный срок хранения.

Сорт «Мамонтёнок» демонстрирует высокую урожайность даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. Его неприхотливость позволяет успешно выращивать данный сорт даже начинающим садоводам.

Данный сорт обладает устойчивостью к наиболее распространенным заболеваниям томатов. Плоды успевают созреть до наступления холодных августовских ночей. «Мамонтёнок» отличается хорошей переносимостью низких температур, засухи, избыточной влажности и резких изменений погодных условий.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью