Пугачева и Орбакайте окончательно вышли из «Театра песни»: завершение реорганизации в Петербурге

Новости по теме

Временная регистрация — мой чит: вот как я получил льготы Петербурге, живя в Ленобласти

Перейти

Жизнь без регистрации: кого оштрафуют первым — жильцов или владельца квартиры, и чем это обернётся каждому

Перейти

Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК

Перейти

«Граната» на стойке регистрации: на Херсонской парень вымогал деньги у администратора отеля

Перейти

Где жить можно, а прописки нет: Госдума предлагает пустить временную регистрацию в апартаментах

Перейти