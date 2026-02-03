Пугачева и Орбакайте окончательно вышли из «Театра песни»: завершение реорганизации в Петербурге

ООО "Театр песни", ранее принадлежавшее Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте и связанное с планами по проекту в Санкт-Петербурге, завершило процедуру реорганизации.
Компания в форме общества с ограниченной ответственностью "Театр песни" возникла в 2008 году под первоначальным названием "Театр песни Аллы Пугачевой".
Учредителями тогда выступали певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте.
Изменения в структуре
Согласно данным РИА Новости, уже в 2009 году обе учредительницы покинули компанию. После этого она получила современное название ООО "Театр песни".
Хотя проект был ориентирован на деятельность в Санкт-Петербурге, он так и не был воплощен на практике.
В октябре 2025 года в органы регистрации поступило уведомление о старте реорганизации. К середине января 2026 года процедура завершилась, что было официально зафиксировано.
В ней также участвовало ООО "Пи Эм Ай Софт", специализирующееся на услугах рекламных агентств. В результате статус участников был изменен по всем правилам.