Городовой / Город / Пугачева и Орбакайте окончательно вышли из «Театра песни»: завершение реорганизации в Петербурге
Пугачева и Орбакайте окончательно вышли из «Театра песни»: завершение реорганизации в Петербурге

Опубликовано: 3 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

ООО "Театр песни", ранее принадлежавшее Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте и связанное с планами по проекту в Санкт-Петербурге, завершило процедуру реорганизации.

Компания в форме общества с ограниченной ответственностью "Театр песни" возникла в 2008 году под первоначальным названием "Театр песни Аллы Пугачевой".

Учредителями тогда выступали певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте.

Изменения в структуре

Согласно данным РИА Новости, уже в 2009 году обе учредительницы покинули компанию. После этого она получила современное название ООО "Театр песни".

Хотя проект был ориентирован на деятельность в Санкт-Петербурге, он так и не был воплощен на практике.

В октябре 2025 года в органы регистрации поступило уведомление о старте реорганизации. К середине января 2026 года процедура завершилась, что было официально зафиксировано.

В ней также участвовало ООО "Пи Эм Ай Софт", специализирующееся на услугах рекламных агентств. В результате статус участников был изменен по всем правилам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
