Алла Пугачева

К Ротару популярность пришла раньше.
Примадонна не скучает.
Артист прямолинейно высказался о Примадонне.
У певицы немного странные методы.
Примадонне напомнили «ту Аллу».
Забыла напрочь о своих корнях во имя сцены.
Соседи Примадонны проболтались.
Примадонна показала себя во всей красе.
Артистка оказалась не так проста.
Говорит одно, а делает совсем другое.
Певица забыла о возрасте.
Возлюбленная артиста не смогла конкурировать с Примадонной.
Все забыли об этом высказывании артистки.
Будто скинула 20 лет.
Без примадонны эстрада точно не останется.
Вы никогда бы не догадались!
Примадонна не прочь показать честное фото.
Ожидается, что ей составят компанию и другие звезды.
Сразу и не узнать!
Прославилась после гибели.