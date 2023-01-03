Кристина Орбакайте

Певица захотела приключений.
Артистка поспешила оградить чадо от недоуменных поклонников.
Сразу и не узнать!
Артистка шокировала публику.
Артистка не постеснялась показать все, что было скрыто.
Состояние здоровья певицы прокомментировал специалист.
Во всем виновата мать.
Певица неожиданно сменила имидж.
О местонахождении артистки ничего не известно.
Певец в последнее время не выходил в свет.
Шоумен нечасто балует поклонников объяснениями.
Дочь Примадонны первой узнала о планах звездной четы завести детей.
Сын Кристины Орбакайте не особо распространяется о своей жизни.
Артистов вывели на чистую воду.
Примадонна позаботилась лишь о старших детях.
Артистка с детьми недавно вернулась в семейный замок в деревне Грязь.
Парню достались лучшие черты от обоих родителей, считают фанаты.
Знаменитые двойняшки перешли дорогу обиженной на мать певице.
Женщина фактически вырастила Кристину, пока звездная мама разъезжала по гастролям.
Младший сын Кристины Орбакайте показал фото с отдыха.