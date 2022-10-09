Максим Галкин

Ведущим не удалось сработаться.
У Примадонны появился новый преданный поклонник.
Поводом стала давняя история.
У Примадонны здесь есть то, без чего она не может жить.
Комик пока что не планирует возвращаться в Россию.
Артистка с двойняшками недавно вернулась в Москву.
Дочь Примадонны первой узнала о планах звездной четы завести детей.
Певица не грустит без супруга.
Артистов вывели на чистую воду.
Примадонна позаботилась лишь о старших детях.
Королева российской эстрады действовала быстро и решительно в начале романа с юмористом.
Супруг Примадонны зря времени не теряет.
Наследники звезд неожиданно поймали волну хейта.
Артистка не спешит возвращаться домой.
Певица привыкла не нарушать свои обещания.
Народная артистка СССР вернулась на родину без молодого мужа.
Народный артист России оказался на каталке из-за проблем со спиной.
Певица и юморист вместе уже целых 20 лет.
Юморист отреагировал на разлуку с женой лучезарной улыбкой на фоне Тасманова моря.
Фанаты Примадонны волнуются о ее личной жизни.