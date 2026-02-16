Какие проходные быллы для поступления в Академию Штиглица?

Проходные баллы для поступления в Санкт‑Петербургскую государственную художественно‑промышленную академию им. А. Л. Штиглица жестко не закреплены: каждый год они складываются по итогам конкурса и напрямую зависят от уровня конкуренции.

Поступление в Санкт‑Петербургскую государственную художественно‑промышленную академию (СПГХПА) им. А. Л. Штиглица — процесс, где талант должен подкрепляться чётким знанием правил. Проходные баллы не закреплены жёстко: они складываются по итогам конкурса и напрямую зависят от уровня конкуренции на выбранном направлении.

Какие минимальные проходные баллы для подачи заявления в СПГХПА?

Чтобы участвовать в конкурсе, абитуриент обязан преодолеть минимальные пороги. По русскому языку и литературе (либо истории — для направлений «Искусства и гуманитарные науки» и «Теория и история искусств») требуется не менее 45 баллов ЕГЭ. Творческие испытания — рисунок, живопись, композиция или скульптура — требуют минимум 50 баллов, столько же необходимо набрать на профессиональном творческом экзамене.

Какие проходные баллы были в 2024-2025 гг?

Если говорить о реальных цифрах, то в 2024 году средние проходные баллы на бюджетные места выглядели так: для направления «Дизайн текстиля» — от 76 баллов, «Моушн‑дизайн» — от 80, «Дизайн костюма» — от 79, «Дизайн мебели» — от 81. В 2025 году на направлении «Теория и история искусств» проходной балл на бюджет составил от 74 баллов, на платные места — от 68. При этом количество бюджетных мест ограничено: например, в 2025 году на «Теорию и историю искусств» выделили 30 мест, а на отдельные дизайнерские программы — всего 12–15.

Как проходят творческие экзамены в СПГХА?

Важнейшая часть поступления — творческие экзамены, которые проходят очно. На композицию отводится 6 часов: абитуриент выполняет два задания — цветовое и графическое. Рисунок занимает 12 часов и тоже включает два задания. Живопись также длится 12 часов, но предполагает одно задание, к примеру, сложный декоративный натюрморт. Для направления «Монументально‑декоративное искусство (скульптура)» вместо композиции сдают скульптуру (этюд). Каждое испытание оценивается по 100‑балльной шкале.

Для чего нужно портфолио?

Для ряда направлений — дизайна, декоративно‑прикладного искусства, реставрации — потребуется портфолио. В 2025 году оно не учитывалось как отдельный конкурсный критерий, однако могло сыграть роль при равенстве баллов. В портфолио включают работы по рисунку, живописи и композиции; для программ с акцентом на компьютерную графику допустимо добавить диджитал‑работы.