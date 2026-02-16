Городовой / Полезное / Народная примета: Почему нельзя мыть посуду в гостях, и что нужно сделать, если кто-то помыл твою? Разбираемся в суевериях
Народная примета: Почему нельзя мыть посуду в гостях, и что нужно сделать, если кто-то помыл твою? Разбираемся в суевериях

Опубликовано: 16 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Примета: почему нельзя мыть посуду в гостях

Вежливый гость может предложить помощь в уборке стола и мытье посуды, однако хозяйка, следующая народным приметам, вежливо, но твердо откажется.

Почему же не рекомендуется мыть посуду в гостях?

Согласно народным поверьям, на кухню допускаются только самые близкие люди. Это древнее суеверие основано на сакральном отношении к пище. Все аспекты, связанные с приготовлением и приемом пищи в семье, тщательно оберегались от любого негативного воздействия, включая энергетическое, такое как порча или сглаз.

Считается, что у домашнего очага нет места посторонним. Впоследствии возникло поверье, что посторонний человек, моющий посуду, может "смыть" благополучие, счастье и достаток семьи. Если же посуду моет другая женщина, это может быть истолковано как ее намерение внести разлад в семью.

Кому разрешено и кому запрещено мыть посуду в гостях согласно приметам?

Разрешено:

  • Незамужней девушке — это может способствовать привлечению жениха.
  • Другу семьи, который часто бывает в доме, при условии отсутствия злых намерений.
  • Дальним родственникам, особенно тем, кого давно не видели, это принесет новые встречи и поездки.

Не рекомендуется:

  • Свекрови мыть посуду в доме невестки — это может привести к серьезной ссоре.
  • Гостю мыть руки над посудой — это может привести к финансовым трудностям в семье.
  • Замужней женщине мыть ножи и вилки — это может спровоцировать конфликты между мужчинами в семье или привести к измене.

Что предпринять, если гость помыл вашу посуду?

Народное справочное бюро советует в таком случае как можно скорее перемыть все предметы посуды, не пропуская ни одного. Таким образом, посуда вновь наполнится "родной энергетикой".

Также можно приобрести посудомоечную машину, что позволит кардинально решить проблему с суевериями. Народные приметы не запрещают гостям загружать или разгружать посудомоечную машину.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
