Народная примета: Почему нельзя мыть посуду в гостях, и что нужно сделать, если кто-то помыл твою? Разбираемся в суевериях

Народная примета: Почему нельзя мыть посуду в гостях, и что нужно сделать, если кто-то помыл твою? Разбираемся в суевериях Городовой ру Примета: почему нельзя мыть посуду в гостях Вежливый гость может предложить помощь в уборке стола и мытье посуды, однако хозяйка, следующая народным приметам, вежливо, но твердо откажется. Почему же не рекомендуется мыть посуду в гостях? Согласно народным поверьям, на кухню допускаются только самые близкие люди. Это древнее суеверие основано на сакральном отношении к пище. Все аспекты, связанные с приготовлением и приемом пищи в семье, тщательно оберегались от любого негативного воздействия, включая энергетическое, такое как порча или сглаз. Считается, что у домашнего очага нет места посторонним. Впоследствии возникло поверье, что посторонний человек, моющий посуду, может "смыть" благополучие, счастье и достаток семьи. Если же посуду моет другая женщина, это может быть истолковано как ее намерение внести разлад в семью. Кому разрешено и кому запрещено мыть посуду в гостях согласно приметам? Разрешено : Незамужней девушке — это может способствовать привлечению жениха.

Другу семьи, который часто бывает в доме, при условии отсутствия злых намерений.

Дальним родственникам, особенно тем, кого давно не видели, это принесет новые встречи и поездки. Не рекомендуется : Свекрови мыть посуду в доме невестки — это может привести к серьезной ссоре.

Гостю мыть руки над посудой — это может привести к финансовым трудностям в семье.

Народное справочное бюро советует в таком случае как можно скорее перемыть все предметы посуды, не пропуская ни одного. Таким образом, посуда вновь наполнится "родной энергетикой". Также можно приобрести посудомоечную машину, что позволит кардинально решить проблему с суевериями. Народные приметы не запрещают гостям загружать или разгружать посудомоечную машину.