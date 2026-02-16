Что за выставка «Рок, кино и пламя» прошла в Анненкирхе?

Выставка «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе» стала прощальной экспозицией перед закрытием Анненкирхе на масштабную двухлетнюю реставрацию.

Выставка «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе» прошла в 2025 году в лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) в Санкт-Петербурге. Это была последняя экспозиция перед закрытием здания на масштабную реставрацию, которая началась летом 2025 года. Выставка стала своеобразным прощанием с привычным обликом церкви и переходом к новому этапу её истории.

Экспозиция рассказывала о трёхвековой истории лютеранской церкви в Петербурге, охватывая ключевые этапы её судьбы: от сакрального места до кинотеатра, рок-клуба и послепожарного восстановления. Особое внимание было уделено периоду советских гонений на церковь и их последствиям.

Некоторые элементы выставки

Исторический видеомэппинг в большом зале. С его помощью посетители погружались в разные эпохи: видели хронику пожара в Анненкирхе, кадры из кино, которое показывали в кинотеатре «Спартак» (он работал в здании в советские годы), а также материалы, связанные с рок-клубом.

Рок-клуб «Спартак». Отдельная часть экспозиции была посвящена периоду, когда в церкви располагался рок-клуб. Стены завесили обложками альбомов, афишами концертов и фотографиями звёзд, которые здесь выступали: «Короля и Шута», «Ночных снайперов», «АукцЫона», «Аквариума», «Ленинграда» и других. В этом пространстве можно было словно «подпеть» любимым группам.

Диагностика грехов в конфессионале. Для выставки создали специальную кабинку, где можно было «исповедаться» — отметить свои грехи на планшете. Устройство затем рассказывало, какие заповеди были нарушены и как можно их «отпустить».

Галерея второго этажа. Здесь были представлены работы арт-группы «Зерно» (они готовили выставку) — серия коллажей, раскрывающих события прошлых лет. Также там можно было увидеть миниатюрные версии инсталляций, которые ранее создавала группа, предметы, найденные во время реставрации, и старинные артефакты, например, сборник лютеранских гимнов 1891 года.

Анненкирхе — действующая лютеранская церковь, которая также выступает культурным пространством: здесь проходят концерты, выставки и другие мероприятия.