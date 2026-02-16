Городовой / Город / Масленица под контролем: сколько блинов можно употреблять безопасно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Масленица под контролем: сколько блинов можно употреблять безопасно

Опубликовано: 16 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Масленица под контролем: сколько блинов можно употреблять безопасно
Масленица под контролем: сколько блинов можно употреблять безопасно
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Эксперты советуют на Масленицу выбирать легкие добавки к блинам.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области определило безопасную норму блинов: не более двух штук с начинкой или трех тонких без нее.

По данным специалистов ведомства, один тонкий блин содержит примерно 90–120 ккал, а добавление масла, меда или жирной сметаны повышает калорийность порции в 1,5–2 раза.

Блины с мясной или творожной начинкой значительно калорийнее и их сложнее переваривать.

Для здорового роста оптимальная порция — 2–3 тонких блина (около 100–150 г) за приемом пищи. Если они крупные, толстые или с насыщенной начинкой, хватит одной-двух штук, — уточнили в ведомстве на своем телеграм-канале.

Детям рекомендуется съедать 1–2 маленьких блина с минимумом сахара и жирных добавок.

На масленицу лучше всего сочетать блины с легкими ингредиентами: свежими ягодами, несладким йогуртом, нежирным творогом, рыбой или овощами. Чтобы снизить потребление сахара, стоит запивать их чаем вместо соков или газировки.

Тем не менее, у кого сахарный диабет, ожирение или проблемы с ЖКТ, печеньем и желчным пузырем, необходимо строго ограничивать блины и соблюдать жирные и сладкие добавки.

Готовые блины не стоит долго держать при высокой температуре — их лучше сразу убрать в холодильник.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью