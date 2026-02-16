Масленица под контролем: сколько блинов можно употреблять безопасно

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области определило безопасную норму блинов: не более двух штук с начинкой или трех тонких без нее.
По данным специалистов ведомства, один тонкий блин содержит примерно 90–120 ккал, а добавление масла, меда или жирной сметаны повышает калорийность порции в 1,5–2 раза.
Блины с мясной или творожной начинкой значительно калорийнее и их сложнее переваривать.
Для здорового роста оптимальная порция — 2–3 тонких блина (около 100–150 г) за приемом пищи. Если они крупные, толстые или с насыщенной начинкой, хватит одной-двух штук, — уточнили в ведомстве на своем телеграм-канале.
Детям рекомендуется съедать 1–2 маленьких блина с минимумом сахара и жирных добавок.
На масленицу лучше всего сочетать блины с легкими ингредиентами: свежими ягодами, несладким йогуртом, нежирным творогом, рыбой или овощами. Чтобы снизить потребление сахара, стоит запивать их чаем вместо соков или газировки.
Тем не менее, у кого сахарный диабет, ожирение или проблемы с ЖКТ, печеньем и желчным пузырем, необходимо строго ограничивать блины и соблюдать жирные и сладкие добавки.
Готовые блины не стоит долго держать при высокой температуре — их лучше сразу убрать в холодильник.