Городовой / Полезное / Вместо воды для антуриума - самое то: 200 мл под корень - и цветет круглый год без передышки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вместо воды для антуриума - самое то: 200 мл под корень - и цветет круглый год без передышки

Опубликовано: 16 февраля 2026 16:28
 Проверено редакцией
Вместо воды для антуриума - самое то: 200 мл под корень - и цветет круглый год без передышки
Вместо воды для антуриума - самое то: 200 мл под корень - и цветет круглый год без передышки
Городовой ру
Натуральная подкормка антуриума 

Антуриум родом из тропиков Центральной Америки. Его требования к уходу часто вызывают вопросы у цветоводов. В естественной среде экзоты предпочитают теплый и влажный климат тропических лесов с мягким и рассеянным светом. Чтобы растение чувствовало себя комфортно и радовало яркими цветами, важно создать условия, максимально приближенные к природным.

Уход

Для успешного выращивания антуриума в домашних условиях необходимо обеспечить ему высокий уровень влажности воздуха, стабильную температуру и защиту от прямых солнечных лучей. Кроме того, регулярное внесение удобрений способствует укреплению здоровья растения и стимулирует его рост.

Банановая подкормка

Одним из эффективных и натуральных способов подкормки является настой из банановой кожуры. Банановые шкурки богаты калием. Он особенно важен для тропических растений. Для приготовления такого настоя кожуру нужно хорошо промыть, нарезать и залить водой в стеклянной емкости. После пяти дней настаивания в темном месте полученный концентрат разбавьте водой в равных частях.

Использование подкормки

Этот раствор можно использовать для полива, опрыскивания или протирания листьев антуриума. Это поможет поддерживать его здоровье и декоративность.

Ранее портал "Городовой" рассказал про мощный стимулятор роста для фикуса Бенджамина.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью