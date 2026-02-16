Какая вода в Ладожском озере — пресная или соленая?

Ладожское озеро — «ультрапресное» благодаря своему проточному характеру: в него впадает более 30 рек, а единственная вытекающая река Нева уносит накапливающиеся минералы, не давая солёности повышаться.

Ладожское озеро — пресное, причём даже «ультрапресное»: его солёность составляет всего 0,06 промилле. Такая низкая солёность объясняется просто: озеро — проточное. В него впадает больше 30 рек (Свирь, Волхов, Вуокса и другие), а вытекает только Нева, которая уносит с собой любые накапливающиеся минералы, не давая им оседать и повышать солёность.

К тому же озеро имеет ледниковое происхождение — изначально вода здесь была чистой и пресной, а этот «стартовый» состав поддерживается и сегодня благодаря активному водообмену.

Почему вода остаётся такой пресной?

Дело не только в реках, но и в масштабах самого озера. Ладога — крупнейшее пресноводное озеро Европы: его площадь превышает 17 тысяч кв. км, а объём воды — около 900 куб. км. Представьте себе гигантский резервуар, который постоянно обновляется: годовой приток воды составляет примерно 80 куб. км — это мощный цикл «входа и выхода», не дающий накапливаться солям.

Гидрологический парадокс

Несмотря на пресность, в Ладоге есть участки, где минерализация чуть выше — например, вблизи устьев рек, приносящих растворенные вещества из разных типов почв. Но эти зоны быстро «разбавляются» в общем объёме, и общая солёность остаётся стабильно низкой.

Сравнение с другими озёрами

Байкал — тоже пресное озеро, но его солёность ещё ниже (около 0,01 промилле), а обновление воды идёт медленнее: цикл занимает сотни лет.

Каспийское море — солёное (от 1 до 13 промилле в разных частях), хотя тоже считается озером. Оно бессточное: реки впадают, но ничего не вытекает — соли накапливаются.

Мёртвое море — эталон солёности (около 300 промилле): здесь испарение в разы превышает приток воды, а стоков нет вообще.

Интересный факт про вкус Местные рыбаки и туристы иногда шутливо замечают: «Ладожская вода почти сладкая». Это не преувеличение: из‑за низкого содержания солей и минералов она действительно кажется мягче и приятнее на вкус, чем вода из многих рек или озёр средней полосы.

Так что, если окажетесь на берегах Ладоги, можете смело пополнить флягу (разумеется, подальше от промышленных зон) — вода по‑настоящему пресная, почти как родниковая.

