Ни разу не получал штрафов, хотя езжу каждый день: делюсь парой лайфхаков

Как обезопасить себя от штрафов

Даже самый законопослушный водитель рискует нарваться на штраф – ведь сегодня по всей стране работают около 1 млн камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Особенно это касается новичков, которые то тут, то там допускают ошибки и промахи. Но с опытом приходит понимание, где и как можно чуточку нарушить ПДД – и избежать штрафа. Автор Дзен-канала «Автоюрист. Все о ДПС» рассказал о некоторых трюках, которые используют хитрые водители.

Поездки с навигатором

Принцип простой: проверьте, где стоит очередная камера – и заранее контролируйте скорость, чтобы это или какое-либо другое нарушение не попало в поле зрения камеры. Запомнить, где что стоит, невозможно, поэтому просто включайте навигатор. Он заранее вас предупредит, через сколько метров вас ожидает очередная камера, и скажет, какое нарушение ПДД она фиксирует.

Использование радар-детектора

Это радиоприемник, который обнаруживает сигналы радаров ДПС и заранее предупреждает водителя о них.

Внимание! Не путайте радар-детекторы с антирадарами: последние запрещены. Антирадар – активный излучатель, который генерирует мощные помехи и мешает сигналу радара ДПС фиксировать фактическую скорость. За это вас оштрафуют – и прибор заберут.

Использование круиз-контроля

Это система автоматического поддержания постоянной скорости автомобиля. Благодаря круиз-контролю водитель может ехать с максимальной разрешенной скоростью на том или ином участке дороги.

Также в современных авто есть системы, предупреждающие о превышении скорости. Это удобно, если вы о чем-то задумались и надавили лишнего.

Что делать нельзя

Такие «трюки» (а на самом деле – подставы), как стереть буквы или залепить их грязью и снегом, не приведут ни к чему хорошему. Вас могут не только оштрафовать, но и лишить прав.

