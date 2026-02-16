Городовой / Город / ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Бабушка знала, а я забыла: простой способ использовать втулки вместо дорогих решений Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре

Опубликовано: 16 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Введение бесплатных парковочных мест у больниц, школ и других соцучреждений в центре Петербурга может спровоцировать дополнительный трафик .

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания Петербурга не поддержала федеральный законопроект о обеспечении должного уровня парковки рядом с руководителями объектов в центральных районах города. Об этом проинформировала пресс-служба ЗакСа.

Депутаты и эксперты считают, что эта мера ущемляет права регионов, имеет правовые несоответствия и игнорирует специализацию крупных городов.

Бесплатные парковки в поликлиниках, школах и других соцобъектах в центре Петербурга могут остановить транспортную реформу, которую начали власти города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью