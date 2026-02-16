ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания Петербурга не поддержала федеральный законопроект о обеспечении должного уровня парковки рядом с руководителями объектов в центральных районах города. Об этом проинформировала пресс-служба ЗакСа.
Депутаты и эксперты считают, что эта мера ущемляет права регионов, имеет правовые несоответствия и игнорирует специализацию крупных городов.
Бесплатные парковки в поликлиниках, школах и других соцобъектах в центре Петербурга могут остановить транспортную реформу, которую начали власти города.