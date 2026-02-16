Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть

Военный город с красивой архитектурой

Самый западный город России расположен в Калининградской области. Конечно, речь идет о Балтийске. Долгие годы он оставался закрытым, ведь там расположена военно-морская база Балтийского флота. Только в 1995 году сюда начали пускать тех, у кого была калининградская прописка, а в 2009 году Балтийск уже открылся для всех желающих. До 1945 года этот город назывался Пиллау и принадлежал Восточной Пруссии.

Первые упоминания

Legion-Media

Первые упоминания о поселениях на этой территории относятся к 1258 году. Тогда на северной окраине современного Балтийска находилась прусская деревня Вограм. Развитию поселения поспособствовал мощнейший шторм 10 сентября 1510 года, в результате которого образовался судоходный пролив Фриш-Гафф, а ныне Балтийский пролив. По нему начали ходить суда, и Пиллау стал развиваться как транспортный узел. Сегодня Балтийск – военный и портовый город, доступный для посещения туристами. В нем проживает чуть более 27 000 человек.

Основные достопримечательности Балтийска

Балтийский маяк

Городовой ру

Главной визитной карточкой города считается Балтийский маяк. Сооружение было построено в 1813-1816 годах. Его высота – 30 метров. Это самый западный действующий маяк в России.

Крепость Пиллау

Городовой ру

Главная достопримечательность Балтийска – крепость Пиллау. Она была построена в форме пятиконечной звезды в 17 веке по приказу шведского короля Густава II Адольфа. Цитадель окружает ров с водой, на внешней стороне которого находятся 5 равелинов или фортификационных сооружений в форме треугольника. Не все части крепости доступны для посещения. Ведь в некоторых из них находятся воинские казармы.

Музей Балтийского флота

Кроме того, будучи в Балтийске, стоит посетить музей Балтийского флота. Среди его главных экспонатов – штурвал императорской яхты «Полярная звезда», кабинет вице-адмирала О.С. Макарова, модели знаменитых кораблей.

Морской бульвар

Городовой

Не нужно забывать и о прогулке по Морскому бульвару, где расположено большое количество памятников и скульптур, включая памятник жене моряка.

Русская набережная

Городовой

Стоит обратить внимание и на Русскую набережную, с которой открывается вид на находящиеся в Балтийске суда.

Балтийск – старинный военный город, со своей суровой красотой, который будет очень интересен для туристов. Поэтому его точно стоит посетить.

Ранее мы сообщали, какой город считается крепостью России на западных рубежах.