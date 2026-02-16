2 ст. ложки в грунт – и рассада попрет как на дрожжах, коренастая и крепкая: не вытянется и не пожелтеет

Чем подкормить рассаду, чтобы она была мощной и коренастой

Каждый дачник хочет, чтобы рассада выросла крепкой, с мощной корневой системой и толстыми стволиками. Ведь в том числе от этого зависит будущая урожайность. Опытный садовод, автор Дзен-канала «Сад-огород Life» (18+) рассказала, что нужно добавить в грунт перед посевом семян, чтобы рассада не вытягивалась и не желтела, а была толстой и коренастой.

По словам эксперта, идеальным вариантом для рассады станет калимагнезия. Это очень эффективное удобрение, которое содержит 26% калия, 15% магния и порядка 4% серы в пролонгированной форме. Поэтому можно не беспокоиться о том, что перекормите томаты или перцы. Это очень важно, так как для молодой рассады бывает довольно трудно рассчитать пропорции подкормки. А макроэлементы, содержащиеся в калимагнезии, будут постепенно, с каждым поливом растворяться и высвобождаться в грунт в течение нескольких месяцев.

«Мне очень нравится, как рассада растет на калимагнезии, видно, что томаты и перцы крепкие, корневая система мощная, с таких кустиков и урожай всегда будет приличный», – поделилась своими наблюдениями эксперт.

Кроме того, калимагнезия укрепляет иммунитет рассады, способствует наращиванию корней и препятствует пожелтению листьев.

На каждые 5 литров грунта будет достаточно 2 столовых ложек удобрения. Его важно тщательно вмешать в почву, чтобы гранулы распределились равномерно.

Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить рассаду.