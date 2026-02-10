Не рассада, а мощные дубки: 1 капля в воду — и томаты с перцами окрепнут на глазах: станут толщиной с мизинец

Чем подкормить рассаду томатов и перцев, чтобы она была крепкой и мощной

Каждый дачник мечтает, чтобы рассада была толстой и коренастой. Ведь это залог будущего урожая. Как добиться такого результата, в Telegram-канале Procvetok (18+) объяснила биолог Юлия Кондратенок.

По словам эксперта, чтобы рассада была крепкой, семена нужно посеять сразу по 500-миллилитровым стаканчикам, не забыв проделать отверстия для стока воды. Грунт должен быть воздушным, питательным и состоять из верхового раскисленного торфа, перлита и горстки диатомита.

Сначала нужно насыпать на дно перлит, затем наполнить стакан грунтом наполовину, уплотнить его, посеять семечко. Полить теплой водой, накрыть пленкой и поставить в теплое место.

По мере роста рассады подсыпать почву: в результате на стволике образуются придаточные корни, у томатов и перцев сформируется мощная корневая система, и они прекрасно переживут высадку на постоянное место.

Автор Дзен-канала "С грядки к столу" (18+) порекомендовал также подкормить томаты с перцами на этапе появления 5-7 настоящих листьев. Это позволит им нарастить толстые стволики и мощные корни, а также защитит от заболеваний.

Для приготовления подкормки достаточно развести 1 каплю йода в 3 литрах воды. Все размешать и полить томаты с перцами по влажному грунту. Йод простимулирует активный рост пасленовых, поможет усваивать им питательные вещества и защитит от грибковых заболеваний.

Кроме того, можно нарезать кожуру от 3 бананов, залить 5 литрами воды, накрыть марлей и настоять 3 дня. Хорошо все перемешивать каждый день. Готовый настой процедить и поливать им рассаду под корень 1 раз в 14 дней. Банановая кожура содержит калий и фосфор, которые важны для формирования корневой системы и будущего плодоношения.

