Не картофель, а восторг ленивого дачника: выдает по 40 клубней с 1 куста даже в сырое лето – ни окучивания, ни хлопот

Почти каждый дачник мечтает о картофеле, который не требует особого ухода, включая окучивание, но при этом радует богатым урожаем крупных и вкусных клубней. И такой сорт найден. О нем в эксклюзивном комментарии "Городовому" рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Сынок", известном также под названием "Богатырь". Он был выведен советскими селекционерами в 70-80-е годы прошлого столетия. Кусты вырастают довольно компактными, но на плодородных почвах могут достигать 70 сантиметров в высоту. Не боятся ни засухи, ни дождливого лета, ни вредителей. Колорадский жук селится на картофеле этого сорта в последнюю очередь.

Сажать клубни лучше на расстоянии 35 сантиметров друг от друга. Между рядами стоит оставить пространство в 60-65 сантиметров. Окучивать "Сынок" ни в коем случае нельзя, так как клубни растут на 50 сантиметров в стороны от куста.

Урожайность

Урожай можно выкапывать через 120-140 дней после проклевывания ростков. С 1 куста даже в прохладное и сырое лето дачники получают до 40 вкусных и крупных клубней весом до 500 граммов. Некоторые огородники и вовсе умудрялись выращивать экземпляры по 1 килограмму.

Клубни вырастают вкусными, с кремовой кожурой и мякотью, не развариваются, отлично подходят для салатов, супов и для жарки. Очень хорошо хранятся, вплоть до следующего лета.

Личный опыт дачников

Дачники буквально охотятся за этим сортом и оставляют о нем только положительные отзывы:

"Посадил 7 кустов "Сынка". Вчера, 9 сентября, все выкопал. С 7 кустов получил 6 10-литровых ведер. Самые большие клубни были по 700 граммов и их процентов 70. На одном кусту насчитал 32 клубня. Копать только вручную: вилами всю проткнешь. Собирать урожай было одно удовольствие. Полный восторг". "Мне этот картофель достался по наследству, вместе с покупкой участка. Мы о нем ничего не знали, но нам сказали название сорта и что вырастает крупным. Сажали под лопату картофель разных сортов. Осенью этот сорт просто поразил своей урожайностью, клубни крупные, ровные, глазков мало, без болячек. Хранится в погребе отлично. Чистить одно удовольствие. Три-четыре картошины – и семья сыта. Вкус отличный". "Ни проливные дожди, ни засушливые деньки не были помехой для сорта "Сынок". Клубни наросли крупные, а мелочевка практически не обнаруживалась. Так как кусты активно разрастаются вширь, то окучивать их запрещено, как и возделывать спецтехникой. Однако иммунитет у сорта хороший: я не замечала на кустах ни парши, ни черной ножки. Даже колорадский жук облетал его стороной".

