Не гибрид, а томатная плантация: шпарит помидоры как угорелый даже в холода – урожай собираем бочками

Каждый дачник мечтает о неприхотливых томатах, которые не требуют пасынкования и особого ухода, но дают стабильно высокий урожай. Такой гибрид нашелся. О нем в эксклюзивном комментарии порталу "Городовой" рассказала агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Описание гибрида

По словам эксперта, речь идет о гибриде "Барон F1". Он был выведен российскими селекционерами и допущен к выращиванию в 2005 году. Показывает отличные результаты как в теплице, так и в открытом грунте. Не боится капризов погоды, а также большинства грибковых заболеваний, включая кладоспориоз, фузариоз и вертициллез.

Кусты вырастают в высоту до 70 сантиметров. Пасынки можно не удалять, что очень подходит для начинающих или ленивых дачников.

Урожайность

Первый урожай начинает радовать через 108-115 дней после появления всходов. Томаты вырастают ярко-красными, плоскоокруглыми, мясистыми и вкусными, средним весом в 140 граммов. Идеальны и для еды в свежем виде, и для консервации. Урожайность достигает 18 килограммов с 1 квадратного метра.

Личный опыт садоводов

Дачники оставляют о гибриде "Барон F" только положительные отзывы:

"Томат отличный! Возни с ним никакой!" "Очень довольна гибридом "Барон F1". Выращивала в Карелии: такого обилия томатов не получала никогда. Висели как новогодние гирлянды. Не могла нарадоваться. А ведь это Север". "Замечательный гибрид. Дружная всхожесть семян. Томаты красивые, крепкие, не трескаются и ничем не болеют".

