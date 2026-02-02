Даже дети едят и не морщатся: как замариновать лук вкусно - хоть в салат, хоть в бургеры

Правильно замаринованный лук едят даже дети. Он не горчит, а придает пикантный вкус разным блюдам. На канале «Едим дома с Юлией Высоцкой» рассказали, как замариновать лук для салата и бургеров. Закуски с ним получаются такими вкусными, что съедаются быстрее, чем готовятся.

Маринованный лук для салата за 30 минут

Рецепт подходит, когда нужно быстро подготовить ингредиенты для винегрета, селёдки под шубой или свежего овощного салата. Лёгкая кислинка и хрусткость лука подчеркнут вкус других продуктов.

Ингредиенты:

Красный лук — 1 крупная луковица

Кипяток — для ошпаривания.

Яблочный уксус (6-9%) — 3 ст. ложки.

Сахар — 1,5 ст. ложки.

Соль — 0,5 ч. ложки.

Холодная кипяченая вода — 4-5 ст. ложек.

Подготовьте лук. Очистите луковицу и нарежьте тонкими полукольцами. Переложите в миску.

Залейте нарезанный лук крутым кипятком на 30-60 секунд. Это смягчит резкий вкус и запах. Слейте воду через дуршлаг.

В отдельной емкости смешайте яблочный уксус, сахар, соль и холодную воду. Перемешивайте до полного растворения сахара и соли.

Переложите лук в маринад, аккуратно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты жидкостью. Оставьте при комнатной температуре минимум на 20-30 минут. За это время лук приобретет нежно-розовый оттенок и идеальный вкус. Перед добавлением в салат маринад можно слить.

Пряный лук для бургеров за 1,5 часа

По этому рецепту лук получается более ароматным, сладковато-пряным и отлично хранится в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты:

Красный лук — 2 средние луковицы.

Уксус — 100 мл.

Тёплая вода — 100 мл.

Сахар — 2 ст. ложки.

Соль — 1 ч. ложка.

3-4 горошины душистого перца, 1 лавровый лист, щепотка сушёного орегано или тимьяна.

Луковицы нарежьте тонкими кольцами.

В отдельной миске смешайте теплую воду, уксус, сахар, соль и специи. В маринад уложите нарезанный лук и прижмите ложкой, чтобы он погрузился в жидкость.

Накройте емкость пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1,5-2 часа. Перед тем как выложить лук на бургер, слейте маринад.

