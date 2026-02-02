Городовой / Полезное / Три ингредиента на терке - и нежная намазка на хлеб готова: завтрак за минуту - альтернатива бутербродам с колбасой
Три ингредиента на терке - и нежная намазка на хлеб готова: завтрак за минуту - альтернатива бутербродам с колбасой

Опубликовано: 2 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media

Если вам надоели бутерброды с колбасой, приготовьте намазку на хлеб. Такая закуска готовится настолько быстро, что вы успеете сделать ее даже в самое загруженное утро, когда каждая минута на счету.

Всего пара минут — и у вас на столе появится аппетитное блюдо. Намазка отлично сочетается с тостами, свежим хлебом или хрустящим багетом.

Ингредиенты

  • яйца - 4 шт.;
  • пастообразный плавленый сырок - 4 ст. л.;
  • чеснок - 4 зубчика;
  • укроп - 4 веточки.

Яйца отварите до готовности, остудите под холодной водой, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Переложите в глубокую миску, чтобы было удобно смешивать ингредиенты.

Туда же добавьте пастообразный плавленый сырок. Если под рукой только традиционный сырок типа «Дружба», слегка подморозьте его и натрите на мелкой терке.

Затем измельчите чеснок на терке или через специальный пресс, а укроп мелко порубите ножом. Соедините все подготовленные ингредиенты в миске и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Нарежьте хлеб ломтиками, по желанию подсушите на сковороде или в духовке до золотистой корочки, нанесите намазку и украсьте зеленью. Вкусный и полезный перекус готов! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом тонких блинчиков на Масленицу. А в этом материале вы можете узнать, как приготовить десерт из XIX века по секретному рецепту Арины Родионовны.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
