Три ингредиента на терке - и нежная намазка на хлеб готова: завтрак за минуту - альтернатива бутербродам с колбасой

Если вам надоели бутерброды с колбасой, приготовьте намазку на хлеб. Такая закуска готовится настолько быстро, что вы успеете сделать ее даже в самое загруженное утро, когда каждая минута на счету.
Всего пара минут — и у вас на столе появится аппетитное блюдо. Намазка отлично сочетается с тостами, свежим хлебом или хрустящим багетом.
Ингредиенты
- яйца - 4 шт.;
- пастообразный плавленый сырок - 4 ст. л.;
- чеснок - 4 зубчика;
- укроп - 4 веточки.
Яйца отварите до готовности, остудите под холодной водой, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Переложите в глубокую миску, чтобы было удобно смешивать ингредиенты.
Туда же добавьте пастообразный плавленый сырок. Если под рукой только традиционный сырок типа «Дружба», слегка подморозьте его и натрите на мелкой терке.
Затем измельчите чеснок на терке или через специальный пресс, а укроп мелко порубите ножом. Соедините все подготовленные ингредиенты в миске и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Нарежьте хлеб ломтиками, по желанию подсушите на сковороде или в духовке до золотистой корочки, нанесите намазку и украсьте зеленью. Вкусный и полезный перекус готов! Приятного аппетита!
