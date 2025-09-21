Городовой / Общество / «Натрите отварную свеклу»: как сделать розовые блины по рецепту любимой няни Пушкина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Натрите отварную свеклу»: как сделать розовые блины по рецепту любимой няни Пушкина

Опубликовано: 21 сентября 2025 10:33
Розовые блины
«Натрите отварную свеклу»: как сделать розовые блины по рецепту любимой няни Пушкина
Городовой ру

Этот старинный десерт позволяет прикоснуться к истории и насладиться необычным вкусом.

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» рецептом розовых блинов, которые, по преданию, готовила няня Александра Сергеевича Пушкина, Арина Родионовна.

Ингредиенты от прошлого

Для приготовления розовых блинов потребуются следующие продукты: мука (380 гр), кукурузный крахмал (40 гр), яйца (4 шт), кислое молоко (или просто молоко/кефир) — 500 гр, вода — 500 гр, соль и сахар по вкусу, растительное масло — 100 гр.

Секретной добавкой является, конечно же, свекольный сок — 50 гр. Для смазывания готовых блинов понадобится сливочное масло — 100 гр.

Магия свекольного сока

“Натрите отварную свеклу на мелкой терке и отожмите сок через марлю или сито”, — инструктирует шеф-повар.

Этот натуральный краситель придает блинам нежный розовый оттенок, делая их особенно привлекательными.

Процесс приготовления

Процесс приготовления несложен.

“В глубокой миске смешайте муку с молоком и водой. Отдельно взбейте яйца, добавьте замес. В конце добавьте свекольный сок, соль, сахар и масло. Перемешайте до однородной массы”, — описывает шеф-повар.

Затем, разогрев сковороду с небольшим количеством масла, следует жарить блины до золотистого цвета с обеих сторон.

“Смазывайте блин после жарки сливочным маслом”, — добавляет Денис Перевоз, подчеркивая важность этого этапа для придания блинам нежности и аромата.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще