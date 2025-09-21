«Натрите отварную свеклу»: как сделать розовые блины по рецепту любимой няни Пушкина

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» рецептом розовых блинов, которые, по преданию, готовила няня Александра Сергеевича Пушкина, Арина Родионовна.
Ингредиенты от прошлого
Для приготовления розовых блинов потребуются следующие продукты: мука (380 гр), кукурузный крахмал (40 гр), яйца (4 шт), кислое молоко (или просто молоко/кефир) — 500 гр, вода — 500 гр, соль и сахар по вкусу, растительное масло — 100 гр.
Секретной добавкой является, конечно же, свекольный сок — 50 гр. Для смазывания готовых блинов понадобится сливочное масло — 100 гр.
Магия свекольного сока
“Натрите отварную свеклу на мелкой терке и отожмите сок через марлю или сито”, — инструктирует шеф-повар.
Этот натуральный краситель придает блинам нежный розовый оттенок, делая их особенно привлекательными.
Процесс приготовления
Процесс приготовления несложен.
“В глубокой миске смешайте муку с молоком и водой. Отдельно взбейте яйца, добавьте замес. В конце добавьте свекольный сок, соль, сахар и масло. Перемешайте до однородной массы”, — описывает шеф-повар.
Затем, разогрев сковороду с небольшим количеством масла, следует жарить блины до золотистого цвета с обеих сторон.
“Смазывайте блин после жарки сливочным маслом”, — добавляет Денис Перевоз, подчеркивая важность этого этапа для придания блинам нежности и аромата.