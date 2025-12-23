Названы опасные салаты Петербурга: оливье может испортить праздник?

Из двенадцати проверенных салатов требованиям безопасности соответствовал только один.

В Санкт-Петербурге специалисты организации «Общественный контроль» провели исследование готовых оливье, представленных в розничной продаже.

Было проверено 12 наименований, изготовленных различными компаниями. Согласно итогам проверки, лишь один салат соответствовал санитарным требованиям, в остальных обнаружены условно опасные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, дрожжи и плесень.

Особое беспокойство экспертов традиционно вызывает продукция компаний «Великоросс» и «Торговый Дом Реалъ» — нарушения у этих производителей фиксируются не впервые.

По результатам 2023 года ситуация с безопасностью салатов в магазинах, по мнению специалистов, заметно ухудшилась.

В этом году при проверке оливье в различных магазинах были обнаружены следующие нарушения:

«ВкусВилл»: выявлено присутствие кишечной палочки, уровень бактерий превышен в 3,8 раза; подобные проблемы с микрофлорой у изготовителя уже фиксировались ранее.

«М Кухня»: наличие кишечной палочки, число микробов превышает предельный показатель в 4 раза.

«О’КЕЙ»: обнаружена кишечная палочка, микробный показатель завышен в 2,4 раза, количество плесени — в 3,4 раза. В прошлом году этот салат называли самым загрязнённым.

«Кулинарная лавка»: и кишечная палочка, и микробное число в 5,4 раза выше нормы.

«ВКУСТЕР 24»: кишечная палочка и дрожжи превышают безопасный предел в 24 раза.

Единственным салатом в заводской упаковке, к которому не возникло претензий по микробиологическим показателям, оказался оливье марки «Пятерочка Кафе».

В образцах, приобретённых в магазинах «Сезон», «Перекресток» и «Ашан», также выявлены превышения по содержанию плесени, кишечной палочки и общему количеству микроорганизмов.

В «Сезоне» обнаружили неполадки с указанием сроков годности, а в «Ашане» вскрыто отсутствие даты изготовления на упаковке — по закону, такие продукты признаются опасными.

Потребление салатов с подобными нарушениями способно привести к пищевым отравлениям. Эксперты отдельное внимание обращают на тот факт, что развитие плесени в салате — явный признак порчи товара, а добавление майонеза может маскировать процесс разложения.

Роспотребнадзор вынес предупреждения ряду торговых точек, однако контроль над исполнением требований зачастую носит формальный характер.

Покупателям советуют быть осторожными при выборе готовых салатов и внимательно изучать упаковку.

