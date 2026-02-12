Наливаем уксус в молоко – и через 30 минут домашний сыр готов: в 100 раз вкуснее и проще "Филадельфии"

Рецепт нежного и вкусного домашнего сыра

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась простым рецептом нежного домашнего сыра из 4 ингредиентов. Готовится всего за полчаса. Получается в разы вкуснее "Филадельфии". Идеально подойдет и для салатов, и для бутербродов, и для перекуса.

Что потребуется:

молоко – 1 литр;

уксус 9% или лимонный сок – 2-3 столовые ложки;

яйцо – 2 шт.;

соль – 1 чайная ложка.

Как приготовить:

Сперва нужно налить молоко в широкую кастрюлю и медленно нагреть его на умеренном огне. Важно следить за тем, чтобы молоко поднималось к краям, стало горячим, но не закипело. Затем следует снять кастрюлю с огня и влить уксус 9% или лимонный сок. Все аккуратно перемешать. Молоко начнет сворачиваться, белок отделится от сыворотки. Это самое главное для получения сыра.

После нужно взять дуршлаг, накрыть его марлей или тонкой тканью и аккуратно перелить туда содержимое кастрюли. В результате сыворотка стечет, а белковые хлопья останутся в марле. Как только это произойдет, необходимо отжать лишнюю жидкость.

Потом следует снять марлю, переложить творожистую массу в миску, посолить и добавить яйца. Перемешать до однородности. Если нужен мягкий сыр для бутербродов, то он готов. Если же хочется более плотный вариант для салатов, то лучше немного прогреть сыр на сковороде. Для вкуса и пикантности в такой сыр можно добавить мелко порубленную зелень или измельченный чеснок.

Полезные советы:

Для приготовления сыра больше подойдет молоко с высокой жирностью: так сыр получится нежнее.

Лимонный сок придает сыру более мягкий вкус, а уксус – более яркий.

Если сырная масса получилась чересчур жидкой, то нужно оставить ее на марле еще на какое-то время, чтобы ушло больше сыворотки.

Готовый сыр хранится в холодильнике в контейнере в течение 3 дней. Он отлично сохраняет форму и вкус.

