2 ст. ложки на литр – и орхидею не унять: штампует цветоносы как заведенная – бутоны крупные и яркие
2 ст. ложки на литр – и орхидею не унять: штампует цветоносы как заведенная – бутоны крупные и яркие

Опубликовано: 11 февраля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Как добиться пышного цветения орхидеи

Орхидеи требуют внимательного подхода к выбору питательных составов, в связи с чем использование неспециализированных средств для данных растений нежелательно. Опытный специалист в области цветоводства Ксения Давыдова рекомендует применять раствор на основе сухого молока.

Для приготовления раствора следует добавить две столовые ложки сухого молока в один литр теплой воды, тщательно перемешать до полного растворения и охладить до комнатной температуры.

Рекомендуется вносить молочную подкормку под корень дважды в месяц. Положительные изменения будут заметны уже через несколько недель, проявляясь в активном формировании бутонов орхидеей.

Подкормка на основе сухого молока способствует не только насыщению орхидеи необходимыми микроэлементами и стимуляции цветения, но и улучшению состояния почвенного субстрата. Применение данного раствора позволяет предотвратить развитие плесени и грибковых инфекций в цветочном горшке.

Остатки молочной подкормки могут быть использованы для других комнатных растений, однако следует учитывать, что данный раствор не рекомендован для удобрения кактусов и пальм.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
