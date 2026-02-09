Если у спатифиллума сохнут кончики листьев - сразу же: 1 трюк с горшком остановит процесс навсегда

Сухие кончики листьев у спатифиллума - довольно серьезная проблема, которая может возникать по разным причинам. Не стоит оставлять этот "симптом" без внимания. Он может указать на ряд ошибок цветовода в уходе за своими зелеными питомцами.

Одной из основных причин такой сухости, по мнению эксперта блога "Тропик.хаус", является низкая влажность воздуха. Особенно это заметно зимой, когда отопительные приборы сильно сушат воздух в комнатах. Многие тропические и субтропические растения очень чувствительны к низкой влажности и требуют более влажной среды для нормального развития.

Мох-спасатель

Для улучшения влажности вокруг растений можно применять несколько простых методов. Самый простой из них - опрыскивание цветов из пульверизатора. Способ этот эффективный, но кратковременный. Куда более "долгоиграющий" результат даст мох-сфагнум. Его необходимо положить в поддон к спатифиллуму и опрыскать водой. Испаряясь, влага будет создавать вокруг растения комфортный микроклимат.

Важность полива

Кроме повышения влажности, стоит обратить внимание на режим полива. Часто сухие кончики листьев появляются из-за нерегулярного или недостаточного увлажнения почвы. Однако переувлажнение также может привести к проблемам с корнями и ухудшению состояния зеленой массы. Поэтому важно соблюдать баланс. Почва должна быть влажной, но не залитой водой. Перед следующим поливом рекомендуется проверять верхний слой грунта. Если он подсох, то спатифиллум можно поливать.

Не менее интересно:

1 таблетка в воду - и под корень: как заставить спатифиллум зацвести за 1 полив