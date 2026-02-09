Перелет с грудничком – кошмар для нервов или безмятежное путешествие? Как летать комфортно: личный опыт

Как не сойти с ума с грудничком в самолете - и не свести с ума соседей.

Автор интернет-журнала tripster Мария Веселова на личном опыте рассказала, как сделать путешествие с грудничком максимально комфортным.

Подготовка к перелету

В первую очередь следует показать ребенка врачам – педиатру, ЛОРу, кардиологу. Если у малыша есть проблемы с дыханием, сердцем или ушами, возможно, перелеты окажутся под запретом. Если у ребенка незначительные проблемы с дыханием или заложенность носа, врач может порекомендовать детские сосудосуживающие капли в нос.

Что делать, если закладывает уши

Одна из самых больших неприятностей для ребенка – это давление на уши во время взлета и посадки. Чтобы его уменьшить, стимулируйте глотание: давайте малышу в рот бутылочку или грудь. Делать это желательно все то время, пока ребенок не спит, чтобы уменьшить его стресс от незнакомой обстановки.

Что взять с собой в полет

Возьмите погремушки и другие игрушки 0+, чтобы отвлечь малыша. Так, детям нравятся маленькие резиновые мячики с пупырками (их можно найти в отделе игрушек для домашних питомцев). Если вы возьмете пару таких мячиков и сделаете малышу массаж ладошек, ручек и ножек, вероятно, он расслабится и уснет.

Слингбусы с фигурками тоже приводят детей в восторг. То же самое – мягкие книжки-шуршалки из разных тканей с текстурами и фактурами.

Также Мария Веселова настоятельно советует захватить с собой плед: им можно прикрыться в процессе кормления или подложить под локоть, чтобы держать малыша было легче и удобнее.

Остальной перечень вещей стандартный: запас подгузников, сменная одежда, сухие и влажные салфетки.

Лайфхаки для комфортного перелета

Заранее закажите у авиакомпании люльку, если ваш малыш может поспать и в ней, а не только на руках. Также забронируйте специальные места – они располагаются в первом ряду в эконом-классе. Не получилось? Тогда покупайте билеты у окна: такое место поможет вам комфортно покормить ребенка грудью.

В аэропорту попробуйте пройти регистрацию через Priority Pass: многим родителям малышей везет, и они проходят быстрее в отдельной очереди для бизнес-класса.

Если ваш малыш на смешанном или полностью искусственном вскармливании, вы в любой момент можете попросить стюардов подогреть смесь для кормления.

Перед посадкой в самолет проверьте, сухой ли у ребенка подгузник и не давит ли где ему одежда. Слишком плотные носки и штаны с резинками лучше малышу не надевать, даже если раньше они не доставляли ему дискомфорт.

