Дневной график: ночные автобусы СПб–Таллин отменяются

В период низкого сезона перевозчик сохранит один рейс в сутки в каждом направлении.

С 24 февраля автобусные маршруты между Санкт-Петербургом и Таллином перейдут на новый график из-за сокращения часов работы пограничных пунктов на границе России и Эстонии.

Пункты пропуска Лухамаа и Койдула теперь будут открыты ежедневно с 7:00 до 19:00. Это вынудит автобусные рейсы курсировать исключительно днем.

Сначала о нововведениях сообщила компания Ecolines. В низкий сезон она оставит по одному рейсу в сутки в каждую сторону: из СПб в 6:00 (приезд в Таллин в 17:10), обратно — из Таллина в 11:30 (приезд в СПб в 22:25).

Время в пути — примерно 11 часов, уточнил директор Андрей Волков, сообщает piter.tv.

Политика Lux Express

Lux Express тоже перешла на дневные рейсы. Пассажирам с билетами на ночные поездки после 24 февраля предложат переоформление или полный возврат средств.

Вариант с пунктом пропуска Нарва сохраняется, но там идут ремонтные работы. Пересечь границу придется пешком, включая самостоятельный перенос багажа.