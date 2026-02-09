Городовой / Полезное / Доски в бане на полу больше не гниют: современный способ и дедовский секрет - гарантия 50 лет
Доски в бане на полу больше не гниют: современный способ и дедовский секрет - гарантия 50 лет

Опубликовано: 9 февраля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Как защитить деревянный пол в бане от гниения

Деревянный пол в бане - зона повышенного риска. Из‑за перепадов температуры и высокой влажности древесина быстро теряет прочность, а гниение, плесень и грибок способны за несколько лет превратить надежное покрытие в труху.

Многие пытаются решить проблему поверхностно и покрывают доски лаком. Однако такие методы лишь усугубляют ситуацию, сообщает "Ремонтдом".

Основные причины разрушения древесины в бане:

  • низкая температура на уровне пола;
  • постоянное воздействие влаги и пара;
  • застой воды на поверхности;
  • отсутствие естественной вентиляции между досками.

Эти факторы запускают процесс гниения, который сложно остановить поверхностными методами.

Современные средства защиты

Один из эффективных способов - обработка древесины специализированными антисептиками. Для бань и саун подходит концентрат «Неомид 200».

Запах средства не из приятных, но после смешивания с водой он исчезает. Также древесина слегка темнеет после обработки, но это не влияет на эксплуатационные качества. Полы необходимо обрабатывать раз в два года.

Дедовский метод

В деревнях применяли хитрый способ укладки досок, который исключал гниение без химической обработки. Суть метода состоит в грамотной геометрии покрытия:

  • на каждой доске формируют два ската, чтобы вода не задерживалась на поверхности.
  • между досками оставляют зазор 5 мм для свободного стока влаги.

Вода сразу уходит вниз и не успевает впитаться в древесину. Даже без пропиток такой пол сохраняет прочность десятилетиями. Со временем доски могут износиться, но гарантированный срок службы составляет 50 лет.

Автор:
Евгения Сухова
