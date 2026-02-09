Городовой / Город / Весенний щит Петербурга: 120 пунктов эвакуации от паводков и пожаров
Весенний щит Петербурга: 120 пунктов эвакуации от паводков и пожаров

Опубликовано: 9 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin
Площадь покрытия лесов Петербурга видеонаблюдением превысила 90 процентов.

С весны в Петербурге откроют 120 пунктов для эвакуации на случай паводков и пожаров.

В школах, домах культуры и других учреждениях подготовили временные убежища. Несмотря на отсутствие угроз, власти разработали план защиты горожан перед потеплением. Это стандартная мера.

Весна 2025 прошла без подтоплений и ледовых заторов на Неве. Уровень воды растет плавно, но Гидрометцентр мониторит ситуацию через девять постов, отметил губернатор Александр Беглов.

Лесные массивы (почти 23 тысячи га) и 18 охраняемых территорий под надзором 23 камер — 10 для городских лесов, 13 для ООПТ.

Покрытие видеонаблюдением превысило 90%, за 2025 год пожаров не было. Пожароопасный сезон стартует 15 апреля, службы готовы.

Автор:
Юлия Аликова
