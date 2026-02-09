«Зенит» в Абу-Даби: назван стартовый состав на матч с «Динамо» из Самарканда

Товарищеский матч «Зенита» с «Динамо» из Самарканда состоится в Абу-Даби, где петербургская команда проводит зимний сбор в преддверии возобновления сезона, сообщает Neva.Today.
Клуб из Санкт-Петербурга объявил стартовый состав на эту игру. Вратарём с первых минут выйдет Денис Адамов.
Также на поле появятся Вячеслав Караваев, Ваня Дркушич, Нуралы Алип, Роман Вега, Ярослав Михайлов, Юрий Горшков, Даниил Кондаков, Андрей Мостовой, Арсен Адамов и Александр Ерохин, который наденет капитанскую повязку.
Отметим, что в рамках сбора «Зенит» примет участие в Зимнем кубке РПЛ и 10 февраля встретится с ЦСКА.