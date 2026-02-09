Забытый рынок Невского района меняет собственника: Петербург отдает Ленобласти

Власти Санкт-Петербурга отказались от идеи превратить заброшенный Невский рынок на проспекте Обуховской Обороны в мультибрендовый центр белорусских товаров.
Это решение признали нецелесообразным еще в ноябре 2024 года на совещании с вице-губернатором Кириллом Поляковым.
Изначально проект зародился в 2023 году после переговоров губернатора Александра Беглова с послом Беларуси: тогда объявили, что инвестор разработал концепцию, но детали о нем, сроках и вложениях так и не обнародовали.
Инициатива осталась на бумаге, отмечает «Коммерсант».
Ныне, по словам главы администрации Невского района Алексея Гульчука, в Смольном прорабатывают альтернативу — передачу здания Ленинградской области.
Такое поручение отдал губернатор Беглов по просьбе главы 47-го региона Александра Дрозденко. Комитеты мэрии пока воздерживаются от комментариев о перспективах объекта.