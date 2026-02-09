Прокуратура наказала петербургского чиновника за рассмотрение претензий к себе

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что заместителя главы администрации Василеостровского района оштрафовали за несоблюдение правил рассмотрения обращений граждан.
Жительница района подала жалобу на некорректный ответ этого чиновника, однако ее рассмотрел сам же замглавы — такое положение дел нарушает федеральные нормы.
Прокуратура Василеостровского района завела в отношении него дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка работы с обращениями граждан), а суд признал виновным и наложил штраф.
По информации ЗАКС.ру, речь идет об Артеме Гырле, ответственном за благоустройство, районное хозяйство, жилищный отдел и агентство.
Его назначили после ареста предшественника Владлена Родионова, осужденного на 6 лет колонии за крупную взятку.