Прокуратура наказала петербургского чиновника за рассмотрение претензий к себе

Опубликовано: 9 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В администрацию поступила жалоба местной жительницы.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что заместителя главы администрации Василеостровского района оштрафовали за несоблюдение правил рассмотрения обращений граждан.

Жительница района подала жалобу на некорректный ответ этого чиновника, однако ее рассмотрел сам же замглавы — такое положение дел нарушает федеральные нормы.

Прокуратура Василеостровского района завела в отношении него дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка работы с обращениями граждан), а суд признал виновным и наложил штраф.

По информации ЗАКС.ру, речь идет об Артеме Гырле, ответственном за благоустройство, районное хозяйство, жилищный отдел и агентство.

Его назначили после ареста предшественника Владлена Родионова, осужденного на 6 лет колонии за крупную взятку.

Автор:
Юлия Аликова
