Диагональный риск: как петербургские светофоры провоцируют аварии

Участники Законодательного собрания единодушно отметили необходимость их перенастройки, чтобы пешеходы и водители не простаивали в ожидании зелёного сигнала.
По итогам обсуждения решили направить обращение начальнику ГУ ОБДД МВД России и министру транспорта с просьбой изменить ГОСТ относительно разделения потоков пешеходов и транспорта.
Об этом сообщили в комитете по транспорту, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
В городе на свыше 300 перекрёстках светофоры чередуют фазы для машин и пешеходов, что внедрили на оживлённых участках, но это вызвало сильные заторы.
Заседание показало, что такая схема провоцирует пешеходов на нарушения ПДД — они идут по диагонали, особенно рискуя на крупных развязках, где могут застрять посреди проезжей части, когда загорится зелёный для автомобилей.