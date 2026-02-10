Городовой / Город / Диагональный риск: как петербургские светофоры провоцируют аварии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляю яйца в капусту – и через 20 минут вкусный ужин готов: у домашних только за ушами пищит Полезное
Прокуратура наказала петербургского чиновника за рассмотрение претензий к себе Город
Не томат, а сочный стейк: мясистый и вкусный, каждый помидор по 600 г – шпарит урожаем как угорелый даже в холодное лето Полезное
Забытый рынок Невского района меняет собственника: Петербург отдает Ленобласти Город
Сытный завтрак за 5 минут: все смешали и в микроволновку - самое то перед работой и школой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Дом
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Диагональный риск: как петербургские светофоры провоцируют аварии

Опубликовано: 10 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Диагональный риск: как петербургские светофоры провоцируют аварии
Диагональный риск: как петербургские светофоры провоцируют аварии
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Законодательном собрании Петербурга 9 февраля состоялось заседание комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Участники Законодательного собрания единодушно отметили необходимость их перенастройки, чтобы пешеходы и водители не простаивали в ожидании зелёного сигнала.

По итогам обсуждения решили направить обращение начальнику ГУ ОБДД МВД России и министру транспорта с просьбой изменить ГОСТ относительно разделения потоков пешеходов и транспорта.

Об этом сообщили в комитете по транспорту, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

В городе на свыше 300 перекрёстках светофоры чередуют фазы для машин и пешеходов, что внедрили на оживлённых участках, но это вызвало сильные заторы.

Заседание показало, что такая схема провоцирует пешеходов на нарушения ПДД — они идут по диагонали, особенно рискуя на крупных развязках, где могут застрять посреди проезжей части, когда загорится зелёный для автомобилей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью