Добавляю яйца в капусту – и через 20 минут вкусный ужин готов: у домашних только за ушами пищит

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась простым рецептом нежного и сочного ужина, который готовится всего за 20 минут. Получается настолько вкусным, что у домашних только за ушами пищит от удовольствия. Идеальный вариант, если нет времени и сил готовить что-то сложное.
Что потребуется:
- капуста – 250 граммов;
- яйцо – 3 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- мука – 100 граммов;
- сыр – 70 граммов;
- соль, перец – по вкусу;
- подсолнечное масло – для обжаривания.
Как приготовить:
Сперва нужно тонко нашинковать капусту и мелко нарезать лук. Все смешать и добавить яйца. Сыр натереть на мелкой терке и отправить к капусте.
Всыпать муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать. Должна получиться густая и аппетитная масса.
Затем нужно смазать сковороду маслом, выложить смесь в форме лепешки и разровнять. Накрыть крышкой и обжарить на малом огне в течение 15-20 минут.
Как только края лепешки станут золотистыми, ее нужно перевернуть с помощью тарелки. Обжарить вторую сторону до готовности. На это понадобится еще минут 5-10. Подать готовую лепешку со сметаной.
Кулинарные хитрости:
- Если капуста очень сочная, нужно слегка ее примять руками и слить лишнюю жидкость. Так лепешка будет лучше держать форму.
- По желанию в капустную смесь можно добавить ветчину или обжаренные шампиньоны.
- Обжаривать лепешку важно на малом огне. Так она получится нежной внутри и с золотистой корочкой снаружи.
- Такая лепешка на следующий день, если ее разогреть, становится еще вкуснее.
Ранее мы сообщали, как приготовить яблочные пышки, которые получатся вкуснее шарлотки.