Добавляю яйца в капусту – и через 20 минут вкусный ужин готов: у домашних только за ушами пищит

Опубликовано: 10 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Если есть капуста и яйца, готовим ужин за 15 минут 

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась простым рецептом нежного и сочного ужина, который готовится всего за 20 минут. Получается настолько вкусным, что у домашних только за ушами пищит от удовольствия. Идеальный вариант, если нет времени и сил готовить что-то сложное.

Что потребуется:

  • капуста – 250 граммов;
  • яйцо – 3 шт.;
  • луковица – 1 шт.;
  • мука – 100 граммов;
  • сыр – 70 граммов;
  • соль, перец – по вкусу;
  • подсолнечное масло – для обжаривания.

Как приготовить:

Сперва нужно тонко нашинковать капусту и мелко нарезать лук. Все смешать и добавить яйца. Сыр натереть на мелкой терке и отправить к капусте.

Всыпать муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать. Должна получиться густая и аппетитная масса.

Затем нужно смазать сковороду маслом, выложить смесь в форме лепешки и разровнять. Накрыть крышкой и обжарить на малом огне в течение 15-20 минут.

Как только края лепешки станут золотистыми, ее нужно перевернуть с помощью тарелки. Обжарить вторую сторону до готовности. На это понадобится еще минут 5-10. Подать готовую лепешку со сметаной.

Кулинарные хитрости:

  • Если капуста очень сочная, нужно слегка ее примять руками и слить лишнюю жидкость. Так лепешка будет лучше держать форму.
  • По желанию в капустную смесь можно добавить ветчину или обжаренные шампиньоны.
  • Обжаривать лепешку важно на малом огне. Так она получится нежной внутри и с золотистой корочкой снаружи.
  • Такая лепешка на следующий день, если ее разогреть, становится еще вкуснее.

Ранее мы сообщали, как приготовить яблочные пышки, которые получатся вкуснее шарлотки.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
