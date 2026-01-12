По этой улице ходили ещё до появления Новгорода и Киева: уникальное место нашлось под Петербургом

С виду — обычная деревенская тропа: несколько домов, тишина, река рядом, но именно здесь археологи нашли следы жизни IX–X веков.

В двух часах езды от Петербурга есть место, где история не оформлена в музейные витрины, а буквально лежит под ногами. Варяжская улица в Старой Ладоге считается одной из самых древних улиц в России — и при этом выглядит как обычная деревенская дорога.

Откуда взялся этот статус

Первые письменные упоминания Варяжской улицы относятся к XV веку, однако её значение стало понятным позже — после археологических исследований. В ходе раскопок на левом берегу реки Ладожки были обнаружены предметы и культурные слои IX–X веков. Это позволило историкам сделать вывод, что территория была освоена уже в раннем Средневековье.

Важно уточнить: речь идёт не о "улице" в современном понимании, а о устойчивом направлении движения, которое использовалось на протяжении длительного времени. Именно непрерывность этого пути и стала основанием для утверждения о древности Варяжской улицы.

Почему она называется Варяжской

Название связано с ролью Старой Ладоги в ранней истории Северо-Запада Руси. Поселение находилось на важном торговом и транспортном направлении, по которому перемещались скандинавские купцы и воины — варяги. Улица вела от воды, от реки и пристани, вглубь поселения, выполняя сугубо практическую функцию.

Современный облик

Сегодня Варяжская улица застроена преимущественно небольшими домами, многие из которых появились в XVIII–XIX веках, когда здесь селились купцы. Застройка спокойная, в основном одноэтажная. Активное развитие улицы в этот период не противоречит её древнему происхождению: более ранние постройки просто не сохранились.

На улице расположены два музейных объекта — деревянный и каменный дома купцов Калязиных. В одном размещён музей купеческого быта, в другом — музей археологии Старой Ладоги.

Часовня и утраченный храм

В 1913 году на Варяжской улице была построена каменная часовня. Её возведение связано с археологом Николаем Бранденбургом и финансировалось Императорским географическим обществом. Часовня появилась на месте, где ранее стояла церковь XII века, от которой к концу XIX века сохранился лишь фундамент.

Современные символы

В начале улицы установлена небольшая бронзовая скульптура сокола — символа Старой Ладоги. Она появилась в 2013 году и отсылает к изображению птицы на гербе поселения. Также Варяжская улица ведёт к ограде Успенского монастыря, что подчёркивает её историческую связь с ключевыми объектами Ладоги.

Сегодня Варяжская улица — не туристический аттракцион, а тихая часть Старой Ладоги. И, возможно, именно поэтому поездка сюда из Петербурга даёт редкое ощущение контакта с настоящим, а не реконструированным прошлым.