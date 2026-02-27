От Адмиралтейки до Пушкина: новые пробки из-за ремонтов с 1 марта

1, 2 и 3 марта вступят в силу новые ограничения движения транспорта.

В Санкт-Петербурге в начале марта вводятся новые ограничения на движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Адмиралтейский район

С 3 марта по 29 июля из-за капитального ремонта дорожного покрытия полностью закроют проезд по набережной Адмиралтейского канала от площади Труда до дома 7 литера А.

Объезд: площадь Труда — набережная Крюкова канала — Большая Морская улица — Поцелуев мост — набережная реки Мойки — Храповицкий мост — набережная Ново-Адмиралтейского канала — Галерная улица.

Василеостровский район

С 3 марта по 2 апреля во время прокладки инженерных сетей ограничат движение по улице Шевченко от Шкиперского протока до Малого проспекта В.О.

Колпинский район

С 1 марта по 15 мая из-за работ по прокладке инженерных сетей закроют Павловскую улицу в Колпино от улицы Танкистов до улицы Губина.

Объезд: улица Губина — проспект Ленина — улица Танкистов.

С 1 по 10 марта во время строительства газопровода перекроют сквозной проезд по улице Веры Слуцкой в Колпино от Финляндской улицы до проспекта Ленина.

Объезд: проспект Ленина — улица Братьев Радченко — Финляндская улица.

Красносельский район

С 1 марта корректируют ранее объявленную схему и сроки работ. Из-за строительства инженерных сетей:

с 1 марта по 28 июня закроют Социалистическую улицу от Авиационной до Аннинского шоссе, Школьную улицу от Аннинского шоссе до Полевой, бульвар Дружбы от Набережной до Московской улицы, Дачную улицу от Заречной до Парковой, а также Дачную от Авиационной до 5-го проезда;

с 1 марта по 8 июня закроют Вокзальную улицу от Коллективной до Аннинского шоссе.

Объезд: Социалистическая — Полевая — Коммунаров — Набережная — Московская — Авиационная — Заречная — Аннинское шоссе — Красносельское шоссе — Коллективная.

Невский район

С 3 марта по 6 апреля при прокладке инженерных сетей ограничат движение по проспекту Большевиков на пересечении с Паткановской улицей.

Петроградский район

С 1 по 20 марта во время прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Петровской набережной.

Петродворцовый район

С 1 марта по 1 июня при строительстве дороги ограничат движение по Красносельскому шоссе в Стрельне от Сергиевского путепровода до дома 72 литера А, с полным закрытием основного пути и организацией проезда по временной дороге.

Пушкинский район

С 2 по 11 марта из-за строительства газопровода ограничат движение по Школьной улице в Пушкине от улицы Генерала Хазова до бульвара Алексея Толстого.